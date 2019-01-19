В Николаеве участнику АТО отказали в бесплатном проезде в «маршрутке» – в Укртрансбезопасности обещают наказать перевозчика

В Николаеве водитель автобуса №52 отказался пускать в транспорт воина АТО по удостоверению участника боевых действий и посоветовал обратиться на горячую линию Николаевской облгосадминистрации.

Об этом у себя на Facebook сообщил директор консалтингового агентства «F5» Александр Ухмановский.

По его словам, водитель заявил, что участники боевых действий должны спрашивать разрешения, чтобы войти в автобус.

— На 52-м маршруте появился новый водятел возрастной. Видать зимнее обострение и президентская гонка открыли чакры сепаркам, и козлина пыталась прессовать военного (дескать военные по УБД должны нижайше испрашивать разрешения у водителя дабы войти в автобус). С отсылками, кому не нравится, пусть звонит на горячую линию губернатора Савченко и туда и плачется, ибо водятлу по**ю и пусть воякам Савченко решает все.

Пришлось вступиться и долго ругаться. Сепарку похеру полиция, СБУ, транспортная безопасность, военные и прочее, во всем виноват Савченко, - написал Ухмановский.

В комментарии «Преступности.НЕТ» исполняющий обязанности руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что льготные перевозки бойцов АТО – это приоритет, поэтому за подобное поведение водителей сотрудники «Укртрансбезопасности» проверят перевозчика и, возможно, аннулируют лицензию.

— Алексей Юрьевич поставил задачу управлению инфраструктуры разобраться в этой ситуации, но, честно говоря, я когда был еще начальником управления, мы всегда говорили перевозчикам – может быть транспорт, мы все понимаем, почему не обновляется, может водитель устал, огрызнулся, но перевозка участников боевых действий – это было всегда святое. Это приоритет и это стоит на первом месте, Алексей Юрьевич к этому очень трепетно относится. За такие действия, если город не хочет и не может наводить порядок, то это будет делать Укртрансбезопасность через проверку лицензий, через аннулирование лицензий, - сказал Максименко.

Глава САД добавил, что водителя и перевозчика в понедельник вызвали в облгосадминистрацию.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда водитель, следующий по 52-му маршруту, отказывает участнику боевых действий в льготном проезде. Ранее подобный случай уже происходил. Тогда сотрудники управления инфраструктуры Николаевской ОГА рекомендовали фирме ЧП «ПиК», которая обслуживает этот маршрут, уволить водителя. Тот ли это водитель - неизвестно.

Напомним, в Киеве в субботу, 5 января водитель маршрутного такси №408 отказал участнику боевых действий в льготном проезде, аргументировав это тем, что «бандеровские корочки» уже давно не ходят».