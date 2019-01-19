Из-за схода грузового поезда с рельс на Киевщине восемь поездов задерживаются – в их числе и состав «Николаев-Ровно»

Из-за схода грузового поезда возле станции Кожанка (участок Фастов-Козятин) в Киевской области задерживаются восемь пассажирских поездов.

Об этом сообщил LB.ua.

Среди них: 715 Киев – Перемышль, 138 Лисичанск – Хмельницкий, 121 Николаев – Ровно, 111 Харьков – Львов, 70 Мариуполь – Львов, 55 Москва – Хмельницкий, 23 Москва – Одесса, 779 Сумы – Винница.

Информации от «Укрзалізниці» об ориентировочном времени задержки поездов по состоянию на 11:00 нет.

Напомним, «Укрзалізниця» с 15 января повысила цены на постельное белье в поездах дальнего следования с 30 до 50 гривен в купейных и плацкартных вагонах и до 60 гривен в спальных вагонах.