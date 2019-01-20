Мало того, что накрали, так они еще и выставляют это напоказ, - академик об украинской «экономической элите»

Украинская экономическая элита сначала разворовала советскую собственность, а потом навязала стране выгодную себе модель экономики.

Об этом заявила академик Элла Либанова, сообщает «Зеркало недели».

Элла Либанова – академик, профессор, доктор наук, ученая в области демографии, социоэкономики и экономики труда, 12 лет возглавляет Институт демографии и социальных исследований НАН Украины.

- Неравенство – основная причина нашего стояния на месте, - убеждена Либанова. - Неравенство не обоснованное, чрезмерное, которое не опирается на труд. Я понимаю, как Билл Гейтс заработал свое состояние. Однако про то, каким путем заработали свои состояния ряд наших миллиардеров, даже говорить неудобно. И вот рядом с ними живут люди, которые бедны. И не потому, что они плохо работают, а потому что люди, находящиеся у власти, не хотят заплатить им заработанное.

- Я вспоминаю на этот счет выступление одного работодателя 20-летней давности, - уточняет Либанова. Перед огромным залом он долго рассказывал о том, как хочет, чтобы его работники ездили на «мерседесах», как хочет платить им высокие зарплаты, но не имеет такой возможности. В это время, сидя в президиуме, я наблюдала за движениями то его руки в часах ценой в пять зарплат топ-менеджеров, то ноги – в не менее красноречивых туфлях. Такого количества дорогих автомобилей, как в Киеве, я не видела нигде в мире. Ни в Штатах, ни в Европе не кичатся своими доходами. То есть мало того, что накрали, так они еще и выставляют это. Конечно, людей это не удовлетворяет.

Но академик абсолютно убеждена, что нужно бороться не за то, чтобы забрать, а за то, чтобы не дать красть дальше.

- Это разные вещи, - говорит академик. - Потому что если мы у них сегодня заберем и поделим на всех, то завтра появятся другие, которые тоже начнут красть. И мы пойдем по второму кругу этой спирали.

- Да, это выбор нашей экономической элиты. Той самой, которая сначала разворовала советскую собственность, а потом навязала стране выгодную ей модель экономики, - продолжает доктор наук. - Я очень грубо сейчас сказала. Но приватизация, которая прошла в России и у нас, когда за бесценок по ваучерам по карманам разошлись тысячи больших и малых предприятий, была очень большой ошибкой. Не все так считают. Некоторые утверждают, что именно благодаря этому удалось создать собственника. Я так не считаю. По моему мнению, нужно было идти путем Восточной Германии. Где продавали, условно, за две марки, но под определенные обязательства, которые касались модернизации оборудования, разнообразия ассортимента и прочего. То есть продавали не собственность, а, скорее, возможность на этой собственности зарабатывать… Если бы человек свои первые деньги заработал, а не украл, то и дальше было бы больше шансов на то, что он бы их зарабатывал, а не крал.

Напомним, ранее сообщалось, что олигарх Ахметов намерен выкупить у россиян два украинских облэнерго.