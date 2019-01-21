«Глава правительства ДНР» раньше служил у Януковича, а теперь работает на вице-премьера РФ, - СМИ

Александр Ананченко - справа Так называемый «премьер-министр ДНР» Александр Ананченко может быть исполнителем воли вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака, которого именуют куратором экономических вопросов в «Л-ДНР» от Кремля.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Эту аналогию проводят с «главой ДНР» Денисом Пушилиным, которого СМИ называют «ширмой» для человека, принимающего со стороны Москвы реальные политические решения – помощника президента России Владислава Суркова.

В начале сентября, будучи еще временно исполняющим обязанности главы группировки, Денис Пушилин назначил трех новых временных «зампредседателей совета министров ДНР». Одним из них стал Ананченко. Этим его карьерный взлет не закончился. Он стал первым главой «правительства».

Известно, что он ранее занимал пост советника руководителя ЗАО «Внешторгсервис» - компании с регистрацией в непризнанной Южной Осетии. Сейчас в руках этой структуры находятся все крупнейшие промышленные предприятия оккупированных территорий Донбасса. Компанию, как украинские, так и российские СМИ связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

- Есть несколько версий того, почему именно этот человек оказался «у руля» экономики. Первая – это он занимается бизнесом, и вторая – это он, как и в предыдущие годы, выполняет менеджерскую функцию, то есть, его поставили руководить процессами, и он работает в интересах других людей. Это ближе, на мой взгляд, к истине, потому что, безусловно, вести какую-то предпринимательскую деятельность и иметь такое влияние на неподконтрольных территориях невозможно без поддержки РФ, - считает аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов.

Официально же генеральным директором ЗАО «Внешторгсервис» назначен Владимир Пашков – бывший вице-губернатор Иркутской области РФ, председатель благотворительного фонда поддержки международных гуманитарных проектов, который контролируют чиновники РФ. На единственном фото в сети, где запечатлен Ананченко, он позирует именно с Пашковым.

В 1990-х годах нынешний «премьер-министр» жил в Москве, где работал начальником юридического департамента у некого Михаила Живило – российского бизнесмена родом из Селидово (Донецкой области), специализирующегося на металлургическом бизнесе, и возглавлявшего компанию «МИКОМ». Именно в этой фирме, судя по всему, работал Ананченко. После бегства Живило во Францию, Ананченко вернулся в Донецк. И там работал с еще одним выходцем из Селидово – Эдуардом Прутником.

Прутник начал свою деятельность с должности советника Виктора Януковича, когда тот был на должности заместителя председателя Донецкой ОГА. К должности советника при Януковиче Прутник вернулся в 2002 году, когда тот был назначен премьер-министром Украины. Кроме того, Прутник был депутатом Донецкого облсовета, а с 2006 по 2012 годы депутатом Верховной Рады. Параллельно развивал бизнес, свой международный фонд «Единый мир», и создавал телеканал НТН. В этом СМИ, по данным украинских журналистов, также некоторое время работал Ананченко.