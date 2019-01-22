На Николаевщине требуют взыскать 400 тысяч гривен с подрядчика, который вовремя не отремонтировал спортзал в школе

Прокуратура подала иск о взыскании штрафных санкций в сумме более 400 тысяч гривен с подрядчика, который вовремя не завершил ремонт в школе в Новоодесском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

С предприятием заключили договор о выполнении работ по капитальному ремонту кровли и помещения спортивного зала учебного заведения в Новоодесском районе за счет средств районного бюджета.

«Однако подрядчик нарушил сроки выполнения взятых на себя обязательств и к началу учебного года работы в полном объеме не завершил, в связи с чем ученики на протяжении длительного времени были лишены возможности посещать спортивный зал в школе. Фактически подрядчик завершил в полном объеме работы только в конце декабря 2018 года, в связи с чем должен возместить в местный бюджет штрафные санкции в размере более 400 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что ранее на Николаевщине чиновник ОГА и предприниматель отделались условными сроками за махинации при ремонте интерната.