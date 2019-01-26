Госдолг Украины составил $78,3 миллиарда – обязательства выросли из-за транша МВФ

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в декабре 2018 года возрос в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом – на 2,17%.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Министерство финансов Украины.

В целом, размер госдолга по состоянию на 31 декабря составлял 78,32 миллиарда долларов. В национальной валюте госдолг возрос на 46,15 миллиарда гривен – до 2,169 триллиона гривен.

Согласно обнародованным данным, государственный долг в декабре возрос на 0,8% - до 1,86 трлн грн (в долларах – на 3,36%, до 67,19 млрд долларов), при этом внешний сократился на 0,47% - до 1,099 трлн грн (в долларах возрос на 2,05% - до 39,71 млрд долларов).

Гарантированный государством долг за декабрь возрос на 11,32% - до 308,13 млрд грн (в долларах – на 14,15%, до 11,13 млрд долларов), в том числе внешний – на 12,22%, до 297,81 млрд грн (в долларах – на 15,07%, до 10,76 млрд долларов).

18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов. В этот же день Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на 750 миллионов долларов. Это означает, что украинское правительство сможет занять средства на международных рынках капитала под низкие проценты.

Благодаря этим траншам международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума – до 20,1 млрд долларов. Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Напомним, ранее глава НБУ заявил, что за следующие два года Украина должна выплатить $12 миллиардов по внешнему долгу.