Плату за отопление и воду разделят на всех жильцов многоэтажки независимо от наличия счетчиков, - Минрегион

Потребленные всеми жильцами многоквартирного дома вода и тепло будут оплачиваться по показаниям общедомового счетчика, но с учетом показаний квартирных узлов учета.

Об этом сообщает «Лига.НЕТ»

Минрегион приказом от 22 ноября 2018 № 315 утвердил Методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, которая разработана на выполнение Закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Установлены следующие общие правила распределения потребленных коммунальных услуг:

1) для распределения принимаются показания счетчика или приборов-распределителей тепловой энергии по состоянию на дату расчетного периода, полученные исполнителем соответствующей коммунальной услуги или исполнителем распределения, в способ, определенный договором. Если дата снятия показаний отличается от расчетной, то в расчет принимаются скорректированные показания. Для этого объем потребленных услуг в соответствующем расчетном периоде делится на количество дней, прошедших от начала расчетного периода до дня передачи показаний включительно, а полученное значение умножает на количество дней в расчетном периоде;

2) в случае расхождений показаний счетчика или прибора-распределителя тепловой энергии, снятых исполнителем распределения, и показаний, переданных потребителем, для распределения принимаются показания, снятые исполнителем коммунальной услуги или исполнителем распределения. Объем коммунальной услуги, который распределяется между потребителями, не может превышать объем показаний счетчика соответствующей коммунальной услуги соответствующего расчетного периода, кроме периодов, указанных в договоре, когда проводятся контрольные снятия показаний или корректировки объемов потребленных услуг в здании;

3) для распределения не принимаются показания счетчика или прибора-распределителя тепловой энергии, которые сняты (предоставленны), начиная с даты установления факта выхода из строя такого устройства до даты начала следующего расчетного периода с даты принятия на абонентский учет отремонтированного или замененного счетчика или прибора-распределителя тепловой энергии.

Если счетчик снят на поверку, то объем потребленной соответствующей коммунальной услуги в таком помещении определяется по среднесуточному потреблению в предыдущий расчетный период (для поставки тепловой энергии - в предыдущий отопительный период) или за фактическое время потребления услуги, но не менее 15 суток (в случае работы счетчика менее 12 месяцев) и по количеству дней от даты снятия с абонентского учета до даты принятия на абонентский учет поверенного счетчика.

В случае, когда два и больше зданий имеют общий ввод внешней инженерной сети с общим счетчиком, распределение осуществляется как для одного здания. Если одно здание имеет два и более ввода соответствующей внешней инженерной сети, которые оснащены узлами коммерческого учета, распределение осуществляется по сумме всех узлов коммерческого учета соответствующей коммунальной услуги в здании. По решению совладельцев здания распределение осуществляется для каждой отдельной части здания с узлом коммерческого учета.

В зданиях, которые не оборудованы счетчиками, базой для распределения общего объема потребленной тепловой энергии является отапливаемая площадь (объем), указанная в договоре о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии. Отапливаемый объем определяется как произведение отапливаемой площади помещения в высоту потолка согласно техпаспорту помещения. Если сведения об отапливаемой площади не были предоставлены потребителем, базой для распределения является общая площадь помещения в метрах квадратных, определенная по данным, указанным в государственном реестре прав на недвижимое имущество, а в случае отсутствия в нем информации об отдельных помещения - по данным, указанным в документах, удостоверяющих право собственности на такие помещения.

Если в доме есть встроенный паркинг, то распределение объемов потребленной тепловой энергии на отопление в здании осуществляется также между собственниками таких паркомест.

Объем тепловой энергии, затраченной на отопление мест общего пользования и вспомогательных помещений здания, определяется на основании показаний узлов распределительного учета или приборов-распределителей в случае оснащения ими 100 % мест общего пользования и вспомогательных помещений. При отсутствии узлов распределительного учета объем тепловой определяется как доля от общего объема потребления тепловой энергии на отопление здания:

- одноэтажное здание - 20 %; - двухэтажное - 18 %; - трехэтажное - 16 %; - четырехэтажное - 14 %; - пятиэтажное - 12 %; - шестиэтажное и выше - 10 %.

По решению совладельцев здания указанные доли потребления тепловой энергии могут определяться с применением понижающего коэффициента от 0,2 до 0,9 в зависимости от теплотехнических характеристик ограждающих конструкций (характеристик заполнения дверных оконных, балконных и дверных блоков, наличия тамбуров, качества теплоизоляции инженерных систем и т.д.).

Методика также предусматривает применение поправочных коэффициентов для распределения объема потребленной тепловой энергии между потребителями в угловых квартирах, квартирах, расположенных на первых и последних этажах зданий и т.п. Поправочные коэффициенты рассчитываются на основе проектных величин теплопотерь помещений для каждого отдельного здания. В случае отсутствия проектных данных по теплопотерям отдельного здания или аналогичных зданий используются упрощенные поправочные коэффициенты, применяемые для каждой квартиры:

Этаж Угловая квартира Рядовая квартира Первый над неотапливаемым помещением 0,8 0,9 Первый над отапливаемыми помещениями 0,9 1 Средний 0,9 1 Средний над аркой или проездом 0,9 0,9 Последний 0,8 0,9

Решение совладельцев многоквартирного дома о применении поправочных коэффициентов принимается в соответствии с требованиями Закона об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме.

Кроме того, устанавливается нормативная температура воздуха в отапливаемом помещения (18 С), которая также будет влиять на распределение объема потребленных услуг.

Методикой также установлен порядок определения объема потери тепловой энергии в трубопроводах и в оборудовании внутридомовой системы горячего водоснабжения.