В США из-за частичного прекращения работы правительства экономика страны потеряла 6 миллиардов долларов, - СМИ

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщает, что в результате прекращения работы правительства США экономика страны потеряла шесть миллиардов долларов.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Reuters.

«Экономика США потеряла по крайней мере 6 миллиардов долларов во время частичного закрытия федерального правительства из-за потери производительности от работников, а экономическая активность потеряна для внешнего бизнеса», - говорится в сообщении.

По мнению S&P, соглашение о возобновлении работы правительства приведет к позитивным движениям на рынках.

Отметим, частичное прекращение финансирования американского правительства продолжалось с 22 декабря из-за отказа Конгресса утвердить 5-миллиардную инициативу президента Трампа о построении новой стены на южной границе США.