На руках у украинцев находится более 400 миллиардов гривен наличными, - НБУ

По состоянию на 1 января 2019 года в обращении находились наличные на общую сумму 400,1 млрд гривен, что на 10,7% больше, чем на начало 2018 года.

Об этом сообщил НБУ на своей странице в Facebook.

«В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находились наличные на общую сумму 400,1 млрд гривень: монет - 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук), банкнот - 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук)», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года).

Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета, рассказали в НБУ.

Вместе с тем развитие безналичных расчетов несколько сдерживал спрос на наличные. Благодаря этому уровень наличности в экономике (отношение наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году (по оперативным оценкам НБУ).

Среднее количество банкнот на одного украинца составило 69 штук, а разменных монет - 293 штуки (по состоянию на 1 января 2018 года - 70 банкнот и 293 разменные монеты соответственно).

Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

Напомним, госдолг Украины составил $78,3 миллиарда – обязательства выросли из-за транша МВФ.