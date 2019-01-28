Николаев потерял около 40 миллионов гривен из госбюджета, потому что горожане неохотно заключают декларации с врачом

Ирина Шамрай Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай сообщила, что горожане неохотно заключают декларации с врачами, из-за чего на горбольницы из госбюджета на первичную медико-санитарной помощь выделили только часть возможной суммы - 47 миллионов 53 тысячи гривен.

Об этом она заявила в понедельник, 28 января, в ходе аппаратного совещания.

По словам Шамрай, на сегодняшний день только 58% николаевцев заключили декларации, хотя есть города где число заключенных деклараций достигают и 80-90%. В частности, чиновница отметила, что если бы жители Николаева активно присоединились к этому процессу, то сумма полученных средств могла быть больше.

— Мы прошли в 2018 году все центры первичной медико-санитарной помощи превратились в некоммерческие коммунальные предприятия. Реформирование первичного звена мы завершили. Все семь центров с 1 января заключили договора с Национальной службой здоровья. Сумма на финансирование дополнительно выделена по сравнению с 2018 годом 47 миллионов 53 тысячи гривен исключительно на первичную медико-санитарную помощь в связи с количеством заключенных деклараций. У нас эта сумма могла быть значительно больше, если бы население Николаева более активно заключало декларации. На сегодняшний день заключено 58% деклараций. После заключения договора со своим семейным врачом на ребенка от нуля до 5 лет начисляется 1444 гривен, на человека от 18 до 39 лет – 370 гривен. В свою очередь на каждого николаевца, который не заключил еще декларацию, начисляется 240 гривен, - проинформировала начальница горздрава.

Владимир Крыленко В свою очередь, первый вице-мэр Владимир Крыленко остался недоволен услышанным и отметил, что город потерял около 40 миллионов гривен.

— Вы услышали все разницу, у нас 47 миллионов - 58%. Если бы у нас было 100%, у нас было бы почти 100 миллионов гривен из госбюджета. Из-за того, что формально не заключили декларации, мы все с вами потеряли… Я на коллегии просил руководителей лечебных учреждений более активно работать с населением. Мы теряем деньги, а потом говорим, почему не хватает средств на те или иные лекарства. Это все один источник. Мы потеряли почти 40 миллионов гривен в прошлом году из-за того, что мы не пошли по этому пути, - акцентировал внимание Крыленко.

Напомним, что ранее в интервью Преступности.НЕТ Ирина Шамрай омтечала, что управлению здравоохранения необходимо более миллиарда гривен.