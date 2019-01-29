Глава правления «Нафтогаз Украина» заявил, что отказывается от зарплаты и премий

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что отказывается от зарплаты и премий.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его Коболева, все доходы, которые он будет получать в «Нафтогазе», начиная с февраля и до конца года, он направит на благотворительность.

«Сейчас средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям - «Народный тыл» в поддержку семей погибших воинов, «Вернись живым» в поддержку армии и «Таблеточки» в помощь детям с онкологическими заболеваниями», - написал глава правления НАК «Нафтогаз Украины».

Свое решением он объяснил тем, что тема его зарплаты и премий стала политической, и многие политики стали использовать ее для дискредитации реформ и повышения собственного рейтинга.

«Результатом чрезмерной политизации этого вопроса стала недавняя попытка правительства вмешаться в вопросы, которые по Закону являются исключительной прерогативой наблюдательного совета, по сути ставя под сомнение всю реформу корпоративного управления государственных компаний», – написал Коболев.

Он также отметил, что требовать от других руководителей госкомпаний отказаться от зарплаты было бы несправедливо.

«Я действительно получил значительную сумму бонуса после взыскания с «Газпрома» 2,1 миллиардов долларов США в пользу «Нафтогаза». Поэтому считаю, что могу себе это позволить», – написал Коболев.

Как известно, речь шла о десятках миллионов долларов, которые в виде премий были разделены между руководством НАК. Кроме того, в апреле 17 года стало известно, что официальная зарплата Коболева варьируется в пределах от 1 до 3 миллионов гривен в месяц.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что зарплату главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева следует урезать.