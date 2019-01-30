В Италии снизили пенсионный возраст и ввели материальную помощь для малоимущих

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет-закон о снижении минимального пенсионного возраста и материальной поддержке малообеспеченных граждан.

Об этом сообщает «Сноб».

Пенсионная реформа предполагает, что итальянцы получат выплаты, если их возраст и стаж в сумме составят сто лет. Например, при общем стаже 38 лет 62-летние итальянцы могут выходить на пенсию. Под закон попадает почти любой житель страны, который начал работать до 29 лет и не делал больших перерывов. Чем старше человек, тем меньший стаж ему нужен. Например, в 70 лет потребуется 30 лет трудового стажа.

С 2011 года пенсионный возраст в Италии из-за кризиса был увеличен до 67 лет. Теперь правительство хочет освободить вакансии для молодых специалистов. Новую схему введут для работников частного сектора в апреле, для госслужащих – в августе.

Также закон вводит понятие базового дохода, который получат малоимущие граждане и те, кто долго не могут найти работу. Для этого им нужно будет пройти курсы переподготовки и согласиться на вакансию в любой точке страны. Размер материальной помощи – 780 евро на человека и 1032 евро на семью в месяц.

Декрет-закон – в Италии нормативный акт, который может принять правительство. Для его вступления в силу требуется подпись президента и публикация в официальной газете. Такие нормативные акты теряют силу, если парламент не преобразует их в закон в течение 60 дней. В Италии ожидают, что пенсионную реформу примут.

До конца года реформа обойдется бюджету в четыре миллиарда евро. К 2020 году на нее потратят больше восьми миллиардов.

Напомним, что в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.