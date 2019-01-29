ГПУ через суд просит вернуть государству акции подконтрольного олигарху Новинскому «Черноморского судостроительного завода»

Киевский хозяйственный суд открыл производство по иску Генпрокуратуры и Фонда Госимущесва о возврате в государственную собственность подконтрольных олигарху Вадиму Новинскому акций «Черноморского судостроительного завода».

Об этом свидетельствует соответствующее определение этого суда.

Как известно, ПАО «Черноморский судостроительный завод» и ОАО «Херсонский судостроительный завод» подконтрольны бывшему российскому, а ныне украинскому олигарху и главе фракции «Оппозиционный блок» Вадиму Новинскому. Ранее сообщалось о том, что Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ПАО «Черноморский судостроительный завод». После этого, в сентябре 2017 года ГПУ уличила менеджеров Новинского в подлоге, и в том, что взятые при покупке акций ЧСЗ обязательства выполнили «на бумаге».

Ответчиками по делу привлекли восемь кипрских компаний с 90,25% акций ЧСЗ, прежний собственник этого пакета ПАО «Херсонский судостроительный завод» и хранитель этих ценных бумаг «Джером Секьюритиз». Также истец в исковом заявлении отметил в качестве третьего лица публичное акционерное общество «Черноморский судоходный завод».

Истец просит, чтобы суд обязать депозитарной учреждение ООО «Джером Секьюритиз» списать со счетов кипрских фирм простые именные акций ЧСЗ, которые были предметом договора купли-продажи пакета акций по конкурсу от 7 октября 2003 с последующими изменениями договора купли-продажи этих ценных бумаг от 5 декабря 2007 года, в пользу Фонда государственного имущества Украины.