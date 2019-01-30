США выдвинули обвинения против китайской компании «Huawei»

Министерство юстиции США официально предъявило 13 обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту «Huawei» и финансовому директору компании Мэн Ванчжоу.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «ВВС».

Власти США обвиняют компанию в мошенничестве с банками, воспрепятствовании осуществлению правосудия и краже коммерческой тайны у американской компании T-Mobile.

Согласно сообщению, в обвинительном заключении утверждается, что «Huawei» ввела в заблуждение США и глобальный банк относительно ее отношений с дочерними компаниями для ведения бизнеса с Ираном. Также в заключении говорится, что компания украла у T-Mobile технологию, которая использовалась для проверки надежности смартфона. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что обвинения Huawei «полностью отделены» от текущих торговых переговоров с Китаем. Как уточняет «Reuters», обвинительное заключение состоит из 13 пунктов.

1 декабря в Канаде по запросу США арестовали финансового директора «Huawei» Мэн Ванчжоу. США требуют ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовали деятельность «Huawei» по крайней мере с 2016 года.

12 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США. Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев «по соображениям национальной безопасности». В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига. Позже стало известно о задержании Майкла Спейвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.

Напомним, что ранее «Huawei» потроллила «Apple», раздавая фанатам в очереди за новыми «iPhone» свои пауэрбанки.