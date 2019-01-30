Нацбанк Украины за год намерен выпустить 200 миллионов монет, которые заменят мелкие бумажные деньги

Национальный банк Украины прекращает печатать бумажные деньги номиналом от 1 до 10 гривен, их заменят монеты.

Об этом сообщает «ТСН».

Монетный двор в этом году должен выпустить 200 миллионов таких монет.

- Мелкие купюры очень быстро изнашиваются. А покупательная способность гривны за последние пять лет упала примерно втрое, - объясняет главный редактор журнала «Деньги», экономист Александр Крамаренко.

Коллекционеры новациям радуются – раз в неделю собираются, чтобы поделиться новым приобретением. Выпуск новой украинской монеты для них важное событие.

- Но размер, конечно, людей пугает. Они смотрят и говорят, что гривна в глазах людей уменьшилась до размера одной или двух копеек, - признается коллекционер Константин Голубев.

Украинская гривна является одной из наиболее защищенных банкнот в мире, поэтому ежегодно выпускать новые купюры – недешевое удовольствие. Монеты не подделываются и не изнашиваются, и это существенная экономия. Но экономисты объясняют изменения обесцениванием гривны.

- Это является определенным признаком инфляции, которая случилась за последние 15 лет, - говорит Александр Крамаренко.

Дату введения в оборот монет номиналом 5 и 10 гривен Нацбанк еще не сообщил. Но волноваться, что кто-то не успеет избавиться от банкнот, не стоит – в магазинах их будут принимать, пока они не износятся.