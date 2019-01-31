Промышленность Николаевской области за 2018 год выросла на 2,6%

В Николаевской области в 2018 году производство промышленной продукции выросло на 2,6% (в целом по Украине – на 1,1%). По величине индекса промышленной продукции среди регионов Украины Николаевская область заняла 6 место.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Превышение уровня 2017 года отмечено в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий – на 3,2%, в снабжении электроэнергией, газом и кондиционированным воздухом – на 7,5%. Также на 3,5% увеличился объем продукции в текстильном производстве, производстве одежды, на 14,6% - в производстве химических веществ и химической продукции.

Вместе с тем не достигнут уровень производства 2017 года в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 24,5%, в машиностроении – на 4,8%, в производстве пищевых продуктов и напитков – на 3,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что многолетний директор НГЗ вернулся в Россию и возглавил завод, работающий на военную сферу страны-агрессора.