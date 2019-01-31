Николаевцы задолжали за теплоснабжение более 93 миллионов гривен – облтеплоэнерго подает иски в суд

По состоянию на 24 января текущего года население города задолжало ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» более 93 миллионов гривен.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

Так, в Николаеве почти 37 тысяч абонентов не оплачивают за услуги теплоснабжения. В частности для взыскания долгов предприятие подает иски в суд на неплательщиков.

— За 2018 год в местные районные суды было передано более 2 300 тысяч исков на более чем 30 миллионов гривен, с которых было получено 1786 судебных решений на сумму 18,8 миллионов гривен. Законом Украины предусмотрено, что судебные решения обязательны для исполнения на всей территории Украины, - говорится в сообщении.

В случае не выполнения решения суда, предприятие обращается за принудительным взысканием долга в государственную исполнительную службу и совместно с ее представителями осуществляют выходы по квартирам-должникам. Как один из способов взыскания долга представители служб могут наложить арест на имущество с дальнейшей продажей, а также взыскание долга с зарплаты или пенсии. Также судом может быть ограничено право выезда должника из страны.

К тому же, абоненты имеющие задолженность и, не имеющие возможности погасить ее в полном объеме, предлагается заключить договор реструктуризации или подать заявление о рассрочке на оплату услуги по централизованному отоплению в отопительный период, с целью предотвращения дальнейшего обращения в суд для взыскания задолженности.

Напоминаем Вам, что выставленые счета за услуги теплоснабжения должны выплачиваться не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным (то есть за декабрь 2018 необходимо уплатить в 20 января 2019).

Для заключения договоров реструктуризации мы Вас ждем по адресу:

- для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов - пр. Центральный 141-Б, каб.

№ 11, ул. Ген. Свиридова 40/1, 4 этаж

- для абонентов Корабельного района - в помещении ЖЭКа № 20 Корабельного района по адресу:

ул. Рыбная, 1-б, каб.№8 Справочная 46-51-30, 46-37-25

Напомним, что ранее ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» объяснило, из чего состоит тариф на отопление и куда идут деньги плательщиков.