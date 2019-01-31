Двум николаевским чемпионам-паралимпийцам назначены президентские стипендии

В среду, 30 января Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №20/2019 «Про назначение стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров».

Об этом свидетельствует указ на сайте Президента.

Среди стипендиатов - николаевский спортсмен Максим Яровой, чемпион ХІІ зимних Паралимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам. Президентская стипендия назначена в размере 15 тысяч гривен.

Также стипендия Президента назначена и николаевской спортсменке-колясочнице Анне Гонтарь, чемпионке Европы 2018 года по плаванию. Президентская стипендия назначена в размере 7 тысяч гривен.

Максим Яровой Анна Гонтарь

Напомним, что в августе 2018 года национальная паралимпийская сборная команда Украины по плаванию стала первой в Европе уже второй раз подряд. Украинские спортсмены завоевали 106 медалей, 33 из которых – золотые. Тогда Анна Гонтарь завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Отметим, что Анне всего 15 лет.

Что касается Ярового, то на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане он выиграл для украинской сборной вторую золотую награду, а позже Президент Украины Петр Порошенко вручил орден «За Заслуги». Также мэр Николаева пообещал, что чемпиону Паралимпиады Яровому дадут квартиру, но точных сроков ее передачи не назвал.

Позже депутаты Николаевского городского совета написали обращение в Кабинет Министров Украины, дабы получить разрешение на передачу квартиры на Лазурной паралимпийцу Максиму Яровому. В тоже время, Александр Сенкевич пожаловался на то, что не может подарить квартиру, от которой отказались пострадавшие во взрыве дома на Лазурной улице, спортсмену-паралимпийцу Максиму Яровому, так как нужно разрешение от Кабинета министров.

В итоге, в бюджете Николаева на 2019 год уже предусмотрели более 400 тысяч гривен на покупку квартиры спортсмену-паралимпийцу Максиму Яровому.