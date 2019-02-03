За год подчиненные мэра Сенкевича получили более 7 миллионов гривен премиальных, – депутат горсовета

Чиновники николаевской мэрии за 2018 год получили более 7,2 миллионов гривен премиальных.

Об этом в Facebook сообщил депутат городского совета Павел Зоткин, разместив соответствующие документы.

Так, депутат опубликовал три приказа мэра Александра Сенкевича о премировании, датированные 23 мая, 24 июня и 20 декабря 2018 года.

«Ты житель города, работаешь с утра до вечера, честно платишь налоги, но в семью в конце месяца можешь принести только 5-10 тысяч гривен? Считаешь систему исполнительной власти (где нет дорог, стоят лифты, текут крыши, канализации и т.д.) несправедливой, а чиновников мэрии паразитами на теле трудового народа – стань членом «команды сил добра», и, возможно, после того, как тебе только премиями из бюджета будут начислять до 29 тысяч гривен., твое отношение к справедливости и действующей власти изменится», - возмутился депутат.

Исходя из документов, один из помощников мэра получил премию более 22 тысяч гривен, а один из заместителей — 29,1 тысяч гривен.

«С учетом того, что согласно приказам мэра премия не превышает 100% оклада, сколько составляют все выплаты – считайте сами. За год чиновники переложили из кармана горожан в свой только премиями 7,2 миллионов гривен», - подытожил депутат.

Напомним, что ранее журналист Преступности.НЕТ Александра Ющищена в своей статье «Логика абсурда или смета проедания: содержание мэрии Николаева в 2019 году обойдется в половину бюджета на капстроительство» сообщила, что обеспечение 1050 сотрудников мэрии, по плану подчиненных мэра города Александра Сенкевича на 2019 год составит 252 миллиона гривен.