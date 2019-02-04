«Зоря» - «Машпроект» за консультации для Картошкина и его замов отдаст киевской фирме ₴630 тысяч

Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» заказало за 630 тысяч гривен услуги по организации и проведению оценки справедливой стоимости активов у «Оценочной фирмы «Де Визу».

Об этом свидетельствует информация в системе закупок «ProZorro».

«Зоря» - «Машпроект» признала победителем в торгах «Де Визу» 18 января и за 630 тысяч гривен фирма должна в течение 25 дней после получения необходимой документации и информации предоставить консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности и управления. Отмечается, что оценка стоимости активов необходима для подготовки финансовой отчетности «Зори» по международным стандартам.

«Оценочная фирма «Де Визу» зарегистрирована в Киеве и ею владеет Бойко Александр Васильевич. Директор – Кобылинская Светлана Францевна.

Подобные услуги ранее заказывали у этой фирмы и другие государственные учреждения и предприятия, в частности Нацбанк, ГП «Управление обеспечения функционирования объектов Чернобыльской АЭС», ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» и другие.

Напомним, как Минфин отнес «Зорю»-«Машпроект» к предприятиям с наибольшими фискальными рисками.