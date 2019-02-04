Замглавы Николаевской ОГА Гайдаржи заявил, что область из-за перераспределения средств недополучила не ₴100 миллионов, а 37

Валентин Гайдаржи Заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи заявил, что Николаевская область потеряла не 100 миллионов гривен, которые Кабмин забрал с ремонта трассы Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий», а лишь 37 миллионов гривен.

Об этом стало известно в понедельник, 4 февраля, в ходе брифинга руководства ОГА и дорожных служб.

Как известно, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины оставило на ремонт трассы Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий» всего 500 тысяч гривен из 300 миллионов. Позже члены Кабинета Министров Украины приняли решение вернуть Николаеву часть средств.

— Была ситуация, когда с Николаевской области 300 миллионов с дороги Н-14 из-за отсутствия проектов и экспертиз и своевременных торгов были перераспределены. С чем это было связано? Во-первых: процесс проектирования дороги с использованием бетона - достаточно длительный и сложный. После этого происходила экспертиза. Торги служба объявила и так как это была уже осень, одна из подрядных организаций подала в Антимонопольный комитет. Гарантий, что работы будут выполнены с использованием всех технических норм - не было, - отметил Гайдаржи.

Также Гайдаржи отметил, что для того, чтобы приступить к работам, нужно было смонтировать установку по изготовлению цементобетона, а на это тоже необходимо время. В связи с перечисленными причинами, Кабмин принял решение забрать финансирование.

— В конечном итоге 200 миллионов были направлены на трассу Н-11 и 35 миллионов на Т-15-08, и 28 миллионов – на эксплуатацию. В конечном итоге Николаевская область из-за перераспределения недополучила не 100 миллионов, а 37 миллионов, - подытожил замглавы ОГА.

Напомним, после того, как у Николаевщины забрали 100 миллионов на ремонт дорог, исполняющий обязанности руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что собирается покинуть должность, если в область не вернут деньги.

В свою очередь, народные депутаты Украины от Николаевщины обратились к Кабинету министров и премьер-министру с просьбой приостановить решение, согласно которому выделенные на ремонт дорог в области 99 миллионов гривен перераспределены на другие регионы Украины.

7 сентября депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередную сессию и поддержали обращение в Кабинет Министров с просьбой пересмотреть финансирование ремонтных работ на дорогах области. 11 сентября, жители Воссиятского перекрыли дорогу с требованием к Кабинету Министров Украины отдать обратно 100 миллионов гривен на ремонт трасс. Позже к митингующим приехала глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко. Протестующие, кроме трассы Н-14, перекрывали трассу Н-11 "Николаев-Днепр". 12 сентября они продолжили митинговать.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств на ремонт дорог. Также он поручил провести аудиторскую проверку по использованию денег на дороги во всех областях.