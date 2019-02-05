В 2018 году сельхозпроизводство на Николаевщине выросло на 6%

В Николаевской области в 2018 году общее производство продукции сельского хозяйства по сравнению с 2017 годом увеличилось на 6%, в том числе продукции растениеводства – выросло на 8%, а животноводства – снизилось на 4%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В 2018 году на Николаевщине получили 2,7 миллиона тонн культур зерновых и зернобобовых (в массе после доработки), что соответствует уровню 2017 года. Аграрии области в прошлом году собрали 512,4 тысячи тонн овощей (на 8% меньше, чем в 2017) и 171,4 тысячи тонн картофеля (на 6% меньше). Сбор плодов и ягод увеличился на 47% (составил 42,1 тысячи тонн), винограда – на 21% (62,1 тысячи тонн).

По предварительным итогам, в 2018 году по сравнению с 2017 годом производство яиц уменьшилось на 5% (составило 240,1 миллиона штук), молока – на 2%, одновременно на 17% больше получено мяса и на 11% - шерсти.

Напомним, ранее сообщалось, что промышленность Николаевской области за 2018 год выросла на 2,6%.