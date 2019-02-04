На ремонт дорог в этом году у николаевской САД запланирован почти миллиард гривен

На ремонт дорог государственного значения на территории Николаевщины направлено 976 миллионов гривен за счет государственных средств.

Об этом в понедельник, 4 февраля, в ходе брифинга сообщил замглавы ОГА Валентин Гайдаржи.

Так, главным заказчиком ремонтных работ выступает Служба автодорог. Указанная сумма распределена следующим образом: 500 миллионов гривен на капитальный ремонт дороги Н-14.

— Планируется выполнить работы по территории населенных пунктов Водяно-Лорино и Воссиятское, и соединить их – это порядка 14 километров. Есть уже проекты и экспертизы, проведены в прошлом году договора на 378 миллионов. Дальше будем двигаться от Воссиятского и от Водяно-Лорино в сторону Николаева. Потому что участок с соседней областью находиться в более-менее нормальном состоянии, и мы там планируем выполнить работы за счет эксплуатации, - сообщил Гайдаржи.

На трассу Н-11 выделено 200 миллионов - планируется закончить и соединить участок между Новым Бугом и Баштанкой и двигаться дальше в сторону города Николаева.

Отдельно выделено 60 миллионов на Н-14 - это участок в сторону Одессы. По словам чиновника, это в районе WOG-овских заправок за Варваровкой в сторону Одессы.

Также выделено 50 миллионов на Т-15-07. В частности, торги были проведены в прошлом году, договора заключены в прошлом году на 2018-19 год.

К тому же заместитель главы Николаевской ОГА отметил, что «по этим основным работам везде есть: проекты, договора и соответственно возможность благоприятной погоды для проведения работ».

— Что касается источников финансирования по другим проблемным участкам государственного значения, в первую очередь на Н-24 – это 158 миллионов на эксплуатацию. В феврале планируется проведение торгов, для того чтобы можно было при благоприятных погодных условиях привлечь максимум подрядчиков и приступить к работе, - акцентировал внимание он.

Также Гайдаржи отметил, что в связи с хорошей погодой на выходных облавтодор вышел на работу с использованием горячего асфальтобетона.

— Работает он в рамках 20% договора за 2018 год, - добавил чиновник.

В частности он заявил, что дал поручения всем подрядным организациям не выполнять работы без технологии. А также акцентировал, что приоритетом для облгосадминистрации является обеспечение проезда в учреждения здравоохранения, образования и других социально важных объектов.

— Еще раз хочу заострить внимание по планам на 2019 год. Как отмечал председатель ОГА Алексей Савченко первоочередная задача - обеспечение проезда к социально важных объектов. Это опорные школы, для того, о школьный автобус мог нормально передвигаться по этим дорогам, это амбулатории. Сейчас завершается строительство 14 сельских амбулаторий, считаем целесообразным и первоочередным обеспечить проезд к ним. Потому что это могут быть дороги государственного значения на балансе САД, на балансе управления инфраструктуры и могут быть коммунальными дорогами. Во всех служб есть источники финансирования, в том числе за счет субвенции допускается финансирование коммунальных дорог и мы планируем их использовать в том числе на ремонт дорог коммунальной формы собственности. Будем учитывать и аварийные участки и другие социальные объекты в каждой территории, - сказал Валентин Гайдаржи.

Ранее, заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи заявил, что Николаевская область потеряла не 100 миллионов гривен, которые Кабмин забрал с ремонта трассы Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий», а лишь 37 миллионов гривен.

Как известно, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины оставило на ремонт трассы Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий» всего 500 тысяч гривен из 300 миллионов. Позже члены Кабинета Министров Украины приняли решение вернуть Николаеву часть средств.

Напомним, ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области попросила на 2019 год 1,7 миллиарда финансирования у «Укравтодора» на трассу Н-11 «Николаев-Днепр».

Ранее сообщалось, что в 2019 году основным приоритетом в сфере ремонта дорог Николаевской области будут трассы Н-14 «Николаев-Кропивницкий», Н-11 «Николаев-Днепр» и Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков».