«Жители чаще ездят в Николаев, а не в Днепр»: У Савченко заявили, что участок трассы Н-11 после Казанки в этом году ремонтировать не будут

Николаевская ОГА пока не планирует проводить ремонт трассы Н-14 на участке трассы от Казанки до границы Днепропетровской области.

Об этом замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил в понедельник, 4 февраля.

— В отличие от трассы Н-14 до границы с Днепропетровской областью этот участок действительно требует ремонта, но пока запланирована робота соединить Новый Буг и Баштанку. Я знаю, что в зависимости от того, какая область оперативно отрабатывает выполнение работ и естественно финансовый ресурс, возможно, будет дополнительный финансовый ресурс. Тогда мы к этому участку вернемся.

Валентин Гайдаржи В частности, Гайдаржи отметил, что в первую очередь Николаевская ОГА хочет обеспечить проезд жителей к областному центру.

— Я не говорю, что участок от Казанки до границы с Днепропетровской областью не нужен, но все таки, жители Баштанки чаще ездят не в Днепр, а в Николаев, - отметил Гайдаржи.

Напомним, что в прошлом году Служба автомобильных дорог Николаевской области отменила шесть тендеров на ремонт трассы Н-11 «Николаев-Днепр» общей суммой 800 миллионов гривен.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.