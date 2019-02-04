В Николаеве СБУ и ГБР задержали вьетнамца, который пытался дать взятку в $500 контрразведчику

В понедельник, 4 февраля, в Николаеве задержали гражданина Вьетнама, который пытался дать взятку офицеру СБУ за предоставление возможности его соотечественнику легально находиться в Украине.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы, при этом информацию изданию подтвердили в Государственном бюро расследований.

Гражданин социалистической республики Вьетнам обратился с оперативнику контрразведки предложением передачи 500 долларов за то, чтобы его соотечественник смог легально находиться в Украине. Оперативник СБУ сообщил об этом в ведомство. Около 13:00 вьетнамца задержали сотрудники Службы безопасности, совместно со следователями территориального подразделения Государственного бюро расследований в ресторане «Якитория», где проходила встреча.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали за вымогательство взятки оперативного сотрудника Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил.