На «Зоре»-«Машпроект» объяснили, почему закупили консультации для начальства за более полумиллиона гривен

На ГП «Зоря» - «Машпроект» объяснили, почему заказали консультационные услуги стоимостью более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-центр предприятия.

Ранее сообщалось, что государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» заказало за 630 тысяч гривен услуги по организации и проведению оценки справедливой стоимости активов у «Оценочной фирмы «Де Визу».

«Согласно Закону Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно усовершенствования некоторых положений» от 05.10.2017 года № 2164-VIII ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» осуществляет переход к составлению финансовой отчетности по международным стандартам», - говорится в сообщении.

Также на предприятии уточнили, что по Закону ГП «Зоря» - «Машпроект» относится к крупным предприятиям и должен составлять финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности. 2018 был определен предприятием как год перехода по национальному на международный стандарт, а с 2019 года предприятие составляет финансовую отчетность исключительно по международному стандарту.

Обязательным условием подготовки финансовой отчетности по международным стандартам является проведение оценки справедливой стоимости внеоборотных активов предприятия. В состав объектов оценки входят здания, сооружения, технологическое и другое оборудование, задействованное в производственном процессе ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект», в общем 42 тысячи 891 инвентарный номер, а также нематериальные активы.

Оценку вправе проводить независимая компания, имеющая лицензию на выполнение соответствующих работ. Приглашение к участию в торгах на выполнение оценки было направлено 17 компаниям, аккредитованным в соответствующей товарной группе. До истечения предельного срока представления предложений на электронной торговой площадке не поступило ни одного предложения. Поэтому торги были проведены путем ценового анализа. Предложения к участию в торгах предоставили 4 компании с приглашенных.

Победителем конкурса была признана компания, в соответствии с квалификационным критериям, с ценовым предложением 630 тысяч гривен - ООО «Оценочная фирма« ДЕ ВИЗУ».

Оценка справедливой стоимости необоротных активов согласно Государственному классификатору относится к категории «Консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности и управления ДК 021: 2015 79419000-4 (консультационные услуги по вопросам оценки)».