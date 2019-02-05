«Мы приняли меры и такого ажиотажа уже нет»: Николаевцам снова рассказали, как и кому платить за электричество

Представители энергетических компаний ещё раз рассказали николаевцам, что изменилось для потребителей и как теперь следует оплачивать электроэнергию.

На самые распространенные вопросы они ответили в ходе брифинга во вторник, 5 февраля.

Напомним, что в Николаевской области после смены поставщика электроэнергии в филиалах облэнерго возникли большие очереди. После николаевцам объяснили, что делать с новыми платежками за электричество, и кому теперь за него платить, однако длинные очереди не пропали.

Валентин Линченко Так, глава ООО «Николаевская электроснабжающая компания» Валентин Линченко рассказал, что ажиотаж связан с тем, что ранее все юридические лица должны были предоставлять отчётность в «Николаевоблэнерго», однако, согласно новым правилам, им необходимо отдавать отчеты 1-го числа.

- Второе неудобство – это то, что изначально потребитель отчитывается в «Николаевоблэнерго», а после этого должен прийти в нашу компанию и получить счет. Из-за этого получаются двойные очереди. Большая часть потребителей, а в городе Николаеве это более 6 тысяч абонентов юридических, должны там отчитаться и прийти к нам, - рассказал Линченко.

В то же время он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию компания уже урегулировала и заверил, что если они не предоставили вовремя отчёты, то никаких штрафных санкций людям ждать не стоит.

- Мы предприняли ряд оперативных мер. Во-первых, мы в два раза увеличили количество персонала, который формирует выдачу счетов. И мы определили три зоны: Центральный, Заводский и Ингульский район и каждому району предоставили возможность получать счета именно в свое конкретное время. В результате такого ажиотажа уже нет, - сказал он.

Также Линченко рассказал, что Николаевская область одна из немногих, где люди всё ещё платят по «книжечкам», а большинство других областей уже перешли на счета.

- Учитывая то, что за январь население должно платить уже в новую компанию, было принято решение, чтобы не было этой неразберихи и двойных счетов, в конце января принести счета. Счета носят исключительно информационный характер. В них нужно обратить внимание на расчетный счет по которому нужно заплатить и новый лицевой счет. Сумма, которая указана в платежке – это просто рекомендательный платеж, он приравнивается к начислению предыдущего месяца. Это необязательная сумма и никаких санкции в случае если потребитель не оплатит счет, который представлен в январе, представляться не будет. Фактические счета, которые потребитель обязан оплачивать в полном объеме, будут предоставлены с 8 числа, - сказал он.

Вместе с тем, глава компании заявил, что после введения новых правил у людей нет необходимости перезаключать договора, так как сама оплата по счёту уже предусматривает соглашение с компанией. Также он заверил, что все льготы и субсидии, которые были оформлены в «Николаевоблэнерго», автоматом перешли к ним.

- Есть только три обязательных вопроса, по которым необходимо посетить нашу компанию для того, что перезаключить договор. Первое – это смена собственника. В этом случае новому собственнику нужно обязательно прийти и переоформить на себя лицевой счет. Второе – это если вы установили индивидуальное отопление, потому что в этом случае применяется индивидуальный тариф на электроотопление и человек должен прийти к нам, предоставить документы, и тогда ему будет предоставлен новый тариф на электроотопление. И третий случай – это оформление солнечной электростанции, - рассказал представитель.

Также Линченко добавил, что в личный кабинет на сайте компании можно зайти, введя свой адрес. А если человек осуществлял регулярные платежи ранее, то банк автоматически переведёт его платеж на новый счёт.

Олег Сивак В свою очередь гендиректор АО «Николаевоблэнерго» Олег Сивак снова акцентировал внимание на том, что будут приняты все меры по получению дебиторской задолженности потребителей.

- Средства, которые остались на счетах «Николаевоблэнерго» им будут возвращены первоочередно в самое ближайшее время по письменному заявлению собственника лицевого счета. Он должен предоставить нам перечень документов для идентификации данного потребителя, - сказал он.

Также потребитель может получить деньги через кассу. Разработанная форма для получения задолженности есть на сайте «Николаевоблэнерго». Средства должны вернуть в течение 5 дней после оформления документов и подачи заявления.

Как известно, с 1 января 2019 изменились лицевые счета потребителей и реквизиты для оплаты за электрическую энергию. Отныне, оплату за электрическую энергию нужно осуществлять на счета отделов ООО «Николаевская электропоставляющая компания». Оплата на счета АО «Николаевоблэнерго» не будет засчитываться, как оплата потребленной электроэнергии за январь 2019 года.