В «Николаевоблэнерго» рассказали о причинах разделения поставки электрической энергии и ее распределения

1 февраля 2019 года произошло отделение поставки электрической энергии от распределения. Ситуация, которая сложилась, была форс-мажорной и вызвана целым рядом факторов, не зависящих ни от оператора системы распределения, ни от электропоставщика. Одним из таких факторов стало плановое обновление программного обеспечения на серверах, что связано с обработкой DNS-запросов глобальной сети Интернет.

Об этом сообщают в АО «Николаевоблэнерго».

На сегодняшнее время совместными усилиями АО «Николаевоблэнерго» и ООО «Николаевская электроснабжающая компания» осуществлены все необходимые меры для стабилизации работы и улучшения обслуживания потребителей электрической энергии, а именно:

1. Усовершенствовано голосовое меню колл-центра, позволяет в автоматическом режиме давать показания приборов учета.

2. Обеспечена работа интернет-магазина коммунальных услуг, где потребитель имеет возможность самостоятельно в любое удобное время занести показания приборов учета, сформировать отчет и счет на оплату.

3. Введен в действие смс-сервис для предоставления данных средств учета.

4. Проведено дополнительное разъяснение на сайтах предприятий и в средствах массовой информации относительно многочисленных возможностей дачи показаний приборов учета.

5. Предоставлены потребителям счета за январь 2019, с помощью которых можно оплатить электроэнергию в отделениях банков. В дальнейшем потребители будут получать счета на основании фактических показаний приборов учета, которые будут им предоставлены, согласно действующих тарифов, утвержденных НКРЭ КП Украины.

АО «Николаевоблэнерго» и ООО «Николаевская электроснабжающая компания» уверены, что внедренные меры обеспечат четкую и бесперебойную работу в дальнейшем и станут залогом плодотворного сотрудничества с потребителями электрической энергии Николаевской области.