Суд снова постановил, что глава николаевской экоинспекции должен вернуть участок на «Маяке», где он построил особняк

Виталий Бабенко В Николаеве 4 февраля Корабельный районный суд повторно удовлетворил иск прокурора о возвращении земельного участка государственного лесного фонда в сосновом урочище «Жовтневое» («Маяк»).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Этот иск заново рассмотрели по возвращении из суда кассационной инстанции. Площадь участка 0,1 гектара и стоимость – почти 150 тысяч гривен, его теперь должны вернуть в собственность государства.

Суд постановил, что Николаевский городской совет незаконно распорядился этим земельным участком, который не может пребывать в частной собственности для строительства и обслуживания жилого дома. Кроме того, в производстве Корабельного районного суда находится дело о сносе жилого дома, незаконно построено на данном земельном участке.

По данным прокуратуры, в данном случае участок забрали у «руководителя органа, деятельность которого направлена на защиту интересов государства в экологической сфере».

Речь идет о начальнике Государственной экологической инспекции в Николаевской области Виталии Бабенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Бабенко в нарушение постановления суда построил особняк в рекреационной зоне «Маяк». Получая зарплату около 4,5 тысяч гривен в месяц, он обзавелся двумя внедорожниками стоимостью по 20 тысяч долларов каждый.

В 2015 году тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк требовал в течение 24 часов освободить начальника николаевской областной экологической инспекции Бабенко от занимаемой должности. Но Бабенко до сих пор остается главой инспекции.