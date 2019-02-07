Не в приоритете: Мэр Николаева заявил, что на реконструкцию спорткомплекса «Зоря» нужно около ₴80 миллионов

На реконструкцию спорткомплекса «Зоря»-«Машпроект» необходимо порядка 80 миллионов гривен, но денег на эти работы нет.

Об этом мэр Александр Сенкевич сообщил в среду, 6 февраля, в ходе общения с журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Городской голова объяснил, что на данный момент идет инвентаризация имущества в спорткомплексе и только после ее результатов город сможет принять ее себе на баланс.

— Есть огромное количество нюансов при передаче, и они готовы (Укроборонпром, - ПН) и мы готовы. Нужно провести инвентаризацию, а это достаточно долгий процесс, потому что это тысячи наименований: от стула до куска крыши, от клаптика спортивного поля до секции забора, это все нужно проинвентаризировать. Они должны сделать свою комиссию, передать нам отчет по инвентаризации. Мы его проверим и сможем его принять, - сообщил Сенкевич.

Также он добавил, что на ближайшей сессии депутаты будут принимать решение или о создании новой спортшколы, чтобы трудоустроить коллектив, либо же принимать этих людей в состав существующих школ. В частности, Сенкевич проинформировал, что в бюджете города заложены деньги на зарплаты этим людям.

— Мы облазили все там, сверху, снизу, крышу и везде. Там нужны огромные деньги на то, чтобы его хорошо сделать – порядка 80 миллионов гривен, но сегодня мы работаем над тем, чтобы с марта принять коллектив и трудоустроить их на наших существующих школах либо принять решение о создании новой школы, - сообщил мэр.

В частности он добавил, что «деньги мы можем найти всегда, но тогда проспект Центральный будет ремонтироваться медленнее на пару лет».

— Деньги они всегда есть, вопрос в том, куда их потратить. И сколько их не перекладывай из одного кармана в другой, больше их не будет. Значит нужно будет снять с каких-то других проектов и переложить на этот. Сам по себе ремонт здания не стоит в приоритете, но стоит в приоритете сохранение команд и зарплаты коллектива, - подытожил Сенкевич.

Ранее начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что у исполнительной власти все готово к приему в горсобственность спорткомплекса «Зоря» - «Машпроект», осталось получить соответствующие документы от руководства завода.

Как известно, в начале января «Укроборонпром» издал приказ о передаче спорткомплекса «Зоря»в коммунальную собственность города Николаева.

Ранее депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в «Укроборонпром» о том, что они дают согласие на передачу спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» из государственной в коммунальную собственность Николаева.

Позже стало известно, что завод «Зоря»-«Машпроект» прекратил финансирование спорткомплекса, хотя Николаев еще не принял его себе на баланс. Позже городской голова Александр Сенкевич заявил, что на реконструкцию спортивного комплекса «Зоря» необходимо около 80 миллионов гривен.