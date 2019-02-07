Не в приоритете: Мэр Николаева заявил, что на реконструкцию спорткомплекса «Зоря» нужно около ₴80 миллионов

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На реконструкцию спорткомплекса «Зоря»-«Машпроект» необходимо порядка 80 миллионов гривен, но денег на эти работы нет. 

Об этом мэр Александр Сенкевич сообщил в среду, 6 февраля, в ходе общения с журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Городской голова объяснил, что на данный момент идет инвентаризация имущества в спорткомплексе и только после ее результатов город сможет принять ее себе на баланс.

— Есть огромное количество нюансов при передаче, и они готовы (Укроборонпром, - ПН) и мы готовы. Нужно провести инвентаризацию, а это достаточно долгий процесс, потому что это тысячи наименований: от стула до куска крыши, от клаптика спортивного поля до секции забора, это все нужно проинвентаризировать. Они должны сделать свою комиссию, передать нам отчет по инвентаризации. Мы его проверим и сможем его принять, - сообщил Сенкевич.

Также он добавил, что на ближайшей сессии депутаты будут принимать решение или о создании новой спортшколы, чтобы трудоустроить коллектив, либо же принимать этих людей в состав существующих школ. В частности, Сенкевич проинформировал, что в бюджете города заложены деньги на зарплаты этим людям. 

— Мы облазили все там, сверху, снизу, крышу и везде. Там нужны огромные деньги на то, чтобы его хорошо сделать – порядка 80 миллионов гривен, но сегодня мы работаем над тем, чтобы с марта принять коллектив и трудоустроить их на наших существующих школах либо принять решение о создании новой школы, - сообщил мэр.

В частности он добавил, что «деньги мы можем найти всегда, но тогда проспект Центральный будет ремонтироваться медленнее на пару лет».

— Деньги они всегда есть, вопрос в том, куда их потратить. И сколько их не перекладывай из одного кармана в другой, больше их не будет. Значит нужно будет снять с каких-то других проектов и переложить на этот. Сам по себе ремонт здания не стоит в приоритете, но стоит в приоритете сохранение команд и зарплаты коллектива, - подытожил Сенкевич.

Ранее начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что у исполнительной власти все готово к приему в горсобственность спорткомплекса «Зоря» - «Машпроект», осталось получить соответствующие документы от руководства завода.

Как известно, в начале января «Укроборонпром» издал приказ о передаче спорткомплекса «Зоря»в коммунальную собственность города Николаева.

Ранее депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в «Укроборонпром» о том, что они дают согласие на передачу спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» из государственной в коммунальную собственность Николаева.

Позже стало известно, что завод «Зоря»-«Машпроект» прекратил финансирование спорткомплекса, хотя Николаев еще не принял его себе на баланс. Позже городской голова Александр Сенкевич заявил, что на реконструкцию спортивного комплекса «Зоря» необходимо около 80 миллионов гривен.

Julia Davudenko

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