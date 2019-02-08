Мэр Николаева анонсировал повышение подомовых тарифов для оставшихся ЖЭКов до уровня «МДЛМ»

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич анонсировал поднятие тарифа для ЖЭКов до уровня тарифов управляющей компании «Місто для людей Миколаїв».

Об этом он заявил в пятницу, 8 февраля, в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета.

Ранее, Александр Сенкевич сообщил, что сейчас ЖЭКи подняли свои тарифы до уровня МДЛМ, включили туда текущий ремонт и теперь особых различий в оплате нет.

Данный вопрос поднял член исполкома Александр Садыков, который отметил, что запросил текущий тариф двух действующих ЖЭКов - ЖКП «Бриз» и КП ДЕЗ «Океан», но согласно документам тариф не менялся и находится на уровне 2018 года. При этом он отметил, что тарифы не могли измениться, так как исполком не принимал соответствующего решения.

— Я не стал вдаваться в детали. На сегодняшний день, новый тариф рассчитан, информация предоставлена отделу цен и в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на исполком, - заявил Сенкевич.

Также мэр напомнил, что цены ЖЭКов должны были подняться еще в прошлом году и уже тогда они бы были в районе тарифов управляющей компании, однако из-за того, что горожан такая цифра не устроила, депутаты уменьшили тариф, убрав из него текущий ремонт, хотя потом они поняли, что новый тариф был рассчитан верно, но снова менять решение было поздно.

— Если бы сессия Николаевского городского совета не изменила этот проект решения, то эти тарифы начали бы действовать еще в 2018 году. Но тогда, когда сессия отменила и начали депутаты разбираться, оказалось, что все посчитали правильно. Но, как говорится, зашли в тупик - политический, и нужно было как-то решать вопрос: «Мы же их уже отменили. Но не можем же мы принять то же самое». Решили исключить из тарифа текущий ремонт. Зачем делать текущий ремонт, если будет конкурс по управляющим компаниям, а ЖЭК будет снимать средства на текущий ремонт и все равно его делать не будет — просто будет воровать у людей деньги. Они сняли этот текущий ремонт и приняли на исполкоме новое решение — без учета текущего года, - объяснил Сенкевич.

По словам мэра, в новом тарифе ЖЭКи учли затраты на текущий ремонт, поднятие стоимости электроэнергии и минимальной заработной платы с 1 января 2019 года.

— Этот вопрос они подали еще в декабре, но процедура продолжается, хотя нужно было делать это раньше. Сейчас все идет по процедуре, и мы будем вынуждены рассмотреть тарифы для ЖЭКов, собственником которых является Николаевский городской совет, община города, - сообщил он.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич не признает решение Антимонопольного комитета Украины касательно признания незаконной победы «Місто для людей - Миколаїв» на конкурсе по управляющей компании. В частности он отметил, что данное решение можно отменить через суд.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Как известно, 19 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение о создании временной комиссии, которая проверит законность действий замдиректора департамента ЖКХ Александра Репина в ходе конкурсной комиссии по назначению управляющей компании. В частности в этом решении значится, что на время проверки Репина отстранят.

Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома.

Позже 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого. Позже суд оставил «без движения» иск горсовета на результаты конкурса, в котором победила компания «Місто для людей — Миколаїв». После чего члены исполкома в телефонном режиме голосовали за доработанный проект решения, однако голосов не хватило.

При этом, во второй раз спустя неделю голосов опять же не хватило.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.

Ранее управление аппарата Николаевского горсовета обратилось к силовикам, чтобы те проверили итоги конкурса на управляющую компанию.

Отметим, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании, когда ЖКП «Південь» подал иск по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов в Николаеве.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета поддержали обращение в суд для обжалования результатов конкурса по назначению фирмы «Місто для людей Миколаїв»управителем многоквартирных домов города Николаева. Также депутату Сергею Исакову предоставили доверенность от имени Николаевского горсовета представлять их в суде любой юрисдикции.

При этом Николаевский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение сессии Николаевского городского совета, которым временно отстранили от должности замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Репина.

14 января, Николаевский окружной административный суд признал противоправным бездействие мэра Александра Сенкевича относительного того, что он не выполнил решение городского совета о выдаче доверенности депутату Сергею Исакову для обжалования в суде победы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе по управлению многоквартирными домами.

Напомним, что 16 января 2017 года, исполнительный комитет Николаевского городского совета своим решением увеличил подомовые тарифы за содержание домов и сооружений. После чего, две фракции Николаевского горсовета, «Наш край» и «Оппозиционный блок», выразились против повышения тарифов на коммунальные услуги. Фракции «БПП» и «Самопомощи» не определились со своей позицией по решению исполкома.

Тогда же нардеп Ильюк призвал депутатов Николаевского горсовета отменить повышение подомовых тарифов.

В итоге после митингов ЖЭКов и жителей города, 9 февраля депутатский корпус горсовета решение исполкома единогласно отменил.