Мэр Сум в течении полугода выписывал себе премии в размере 270% к окладу – на него составили 4 админпротокола

Мэр Сум Александр Лысенко более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада.

Об этом заявило Национальное агентство по вопросам предотвращении коррупции, передает «Левый берег».

Агентство утверждает, что Лысенко регулярно премировал сотрудников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал НАПК о наличии конфликта интересов.

«Городской председатель оценивал личный вклад в результаты работы и в течение семи месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% суммы своего должностного оклада, надбавок и доплат», - в сообщении.

В связи с этим НАПК направило в суд 4 админпротоколов, касающихся Лысенко. Составление протокола и направление его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства в деле об административном правонарушении в судебном порядке.

Напомним, мэра Могилев-Подольского задержали за взятку в 15 тысяч долларов.