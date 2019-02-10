В Николаевской ОГА рассказали, сколько средств направили на поддержку семей участников АТО

В 2018 году в областном бюджете Николаевщины для приобретения жилья участникам боевых действий из числа военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции, и нуждающихся в улучшении жилищных условий было предусмотрено 10 миллионов гривен на условиях софинансирования из бюджетов городов, сел, поселков, объединенных территориальных общин и районов области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Напомним, в субботу, 9 февраля, в Николаев с рабочим визитом приехала министр по делам ветеранов Ирина Фриз. В музее «Старофлотские казармы» она встретилась с ветеранами АТО и вручила им сертификаты на квартиры.

По словам заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Валентина Гайдаржи, квартиры для защитников были приобретены в рамках областной программы социальной защиты «Забота».

«Всего в течение прошлого года было приобретено жилье для 33 семей участников антитеррористической операции на Востоке Украины, проживающих в Снигиревcком, Братском, Березнеговатском и Баштанском районах, городах Южноукраинске, Николаеве, Очакове и Вознесенске. Общая сумма в том числе с софинансированием составила более 15,8 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

На остаток средств областного бюджета, который остался по состоянию на 1 декабря 2018 (без софинансирования) для семей участников АТО-инвалидов III группы и многодетных семей участников АТО было приобретено жилье на сумму почти 3,4 миллиона гриве.

«Кроме приобретения жилья для защитников, по инициативе председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в области действуют еще несколько эффективных инструментов поддержки и социальной защиты военнослужащих, ветеранов АТО и ООС. Так, в 2018 году в Николаевской области был утвержден уникальный порядок предоставления единовременного пособия для открытия собственного дела участниками АТО на общую сумму 1 миллион гривен. Такую помощь получили 20 участников антитеррористической операции в сумме по 50 тысяч гривен каждому», – отметили в ОГА.

Сообщается, что программа доказала свою целесообразность и получила положительные отзывы от ветеранов, поэтому в бюджете на 2019 год также предусмотрен 1 миллион гривен на помощь бывшим военным в открытии собственного дела.

«Также по инициативе Алексея Савченко в программе социальной защиты была предусмотрена возможность для участников АТО отдохнуть и оздоровиться вместе со своими семьями на базах отдыха и санаторно-курортник заведениях. В 2018 году такой возможностью воспользовались 844 человека. В областном бюджете этого года, как и в прошлом, на это направление предусмотрено 3,5 миллиона гривен», – говорится в сообщении.

Кроме того, единовременную материальную помощь получают семьи погибших и умерших участников Антитеррористической операции. В 2018 помощь получили 135 семей на общую сумму более 1,3 миллиона гривен. Кроме того, в прошлом году единовременную материальную помощь получили 76 детей военнослужащих, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей – на общую сумму 883 тысячи гривен.

«На финансовую поддержку общественных организаций (ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО»; Обособленное подразделение общественной организации «Всеукраинский центр помощи участникам АТО» в Николаевской области; ОО «Николаевская областная Ассоциация ветеранов Афганистана и АТО»), которые занимаются вопросами социальной защиты и поддержки участников АТО и членов их семей, в 2018 году было использовано более 1,2 миллиона гривен из областного бюджета», – добавили в ОГА.

Отмечается, что социальные программы для участников АТО финансируются также и из Государственного бюджета. Так, в рамках программы «Меры по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортными лечением с применением современных технологий пострадавших участников Революции Достоинства и участников антитеррористической операции» в 2018 году было предусмотрено более 2,2 миллиона гривен.

Напомним, в 2018 году за счет государственной субвенции в Николаевской области было приобретено пять жилых домов для размещения детских домов семейного типа и 57 квартир в качестве собственного или социального жилья для детей сирот, что почти вдвое больше, чем в 2017 году.