Россия назвала свои условия сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину только в том случае, если будут приняты выгодные для Москвы условия.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин, передает «Lenta.ru».

– Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут, – подчеркнул он.

По словам Панкина, в Украине существует «неопределенность в отношении своей газотранспортной системы, ее преемника, консорциума».

– Российская сторона готова продолжать транзит по существующему соглашению с корректировками, однако Киев «такую опцию отвергает, – пояснил он.

Замглавы МИД добавил, что попытки помешать запуску «Северного потока-2» не заставят принять невыгодные условия украинского транзита.

– Если будут чинить препоны этому проекту, с тем чтобы заставить Россию, а одним из поводов антироссийских санкций является как раз «Северный поток-2», качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет, – указал он.

Как известно, во время трехсторонней встречи в январе Еврокомиссия предложила сторонам следующие условия: подписание контракта на срок более 10 лет и привлекательные объемы для инвесторов, которые займутся модернизацией газотранспортной системы Украины. Панкин отметил, что конкретные договоренности так и не были достигнуты, следующий раунд переговоров намечен на май.