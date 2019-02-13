Во Львове следователи ГБР задержали на взятке $1200 инспектора патрульной полиции

Следователи Государственного бюро расследований во Львове с оперативным сопровождением сотрудников отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ, задержали инспектора управления патрульной полиции, во время получения неправомерной выгоды в размере 1200 долларов CША.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«По данным следствия, инспектор отдела административной практики Управления патрульной полиции в городе Львове обещал водителю вернуть водительское удостоверение, изъятое у него за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины)

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее на Днепропетровщине СБУ задержала на взятке руководителя спецподразделения патрульной полиции.