Крупнейшая авиакомпания судится с хитрым пассажиром, который сэкономил на билетах 2 тысячи евро

Одна из крупнейших авиакомпаний мира Lufthansa через суд требует денежной компенсации от пассажира, который в апреле 2016 года воспользовался распространенным приемом для сокращения расходов на авиаперелет – не полетев до конца стыковочного маршрута, а остался в городе пересадки. Авиакомпания настаивает на том, что эта практика является нарушением договора перевозки, и требует компенсации в 2 тысячи 112 евро.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Способ сэкономить на авиаперелетах при помощи стыковочных рейсов весьма распространен, его широко рекламируют многочисленные сайты с лайфхаками. Пассажиру советуют покупать не прямой билет до места назначения, поскольку он будет дороже, а билет до любого другого пункта, но с пересадкой в нужном городе. Нужно просто выйти в пункте пересадки и не лететь до конца – так перелет обойдется дешевле. Такая тактика называется по-разному – «скрытый город», «ненастоящая пересадка», «опоздание на стыковочный рейс» и т.п.

Именно ею и воспользовался некий пассажир (имя его не раскрывается), купивший в апреле 2016 года билет на рейс авиакомпании Lufthansa из Осло до Сиэтла и обратно с пересадкой во Франкфурте. На обратном пути не долетев до Осло, он вышел во Франкфурте, а потом другим рейсом Lufthansa улетел в Берлин. Общая сумма его расходов составила €657.

Авиакомпания обвиняет пассажира в том, что тот умышленно покупал билет с пересадкой, зная, что не воспользуется последним этапом перелета.

Как утверждает Lufthansa, такой прием является прямым нарушением договора перевозки, который заключается с каждым пассажиром при покупке билетов. Если бы этот пассажир купил прямой билет до Франкфурта, он бы заплатил в общей сложности €2 769. Поэтому в своем судебном иске авиакомпания требует от пассажира компенсировать ей разницу между стоимостью билетов плюс проценты – €2 112.

Берлинский суд первой инстанции, рассматривавший претензии Lufthansa в декабре 2018 года, принял решение в пользу пассажира. Но авиакомпания подала апелляцию, и теперь дело будет рассматриваться в другом суде, который пока не называется. Правила перевозок у большинства авиакомпаний оговаривают наказание за использование подобной тактики снижения стоимости авиаперелета. Но до сих пор ни одной авиакомпании не удавалось добиться компенсации от нарушивших это правило пассажиров – суд всегда становился на сторону клиента.

Напомним, что ранее в Польше пассажиры авиакомпании скинулись и купили запчасть для самолета, чтобы улететь.