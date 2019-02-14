В Николаеве ищут подрядчика для реконструкции Соборной площади – на работы выделили почти ₴90 миллионов

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на реконструкцию Соборной площади, на что выделили 89,4 миллиона гривен.

Соответствующая информация 12 февраля размещена на сайте «ProZorro», говорится на Facebook-странице ДЖКХ.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 28 февраля, аукцион начнется 1 марта в 11:56.

Согласно заявленным условиям, подрядчик обязуется предоставить гарантии своей способности выполнить работы (сведения о количестве работников и состоянии материально-технической базы).

Заказчик, в свою очередь, планирует ознакомиться с предыдущими проектами заявителей, чтобы убедиться в качестве и своевременности выполнения ими работ. Что касается торгов на реконструкцию Соборной площади, то завершить ее подрядчик должен до 9 сентября текущего года.

Ожидаемая стоимость работ 89 миллионов 416 тысяч 330 гривен. Сумма договора может быть меньше в зависимости от поданных калькуляций. Победитель будет определен по лучшему ценовому предложению.

При этом впервые за историю открытых торгов, которые организует Департамент ЖКХ, введена практика обеспечения выполнения условий договора. Данный пункт гарантирует, что в случае, если подрядчик нарушит любую из условий, например, не уложится в сроки, в отношении него будут применены штрафные санкции.

Напомним, что ранее городской глава Николаева Александр Сенкевич заявлял, что не уверен в окончании реконструкции Соборной площади до празднования Дня города в 2019 году.

Как известно, в 2017 году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

23 мая во время своего визита в Николаев президент Петр Порошенко пообещал подарить «несколько миллионов» на реконструкцию Соборной площади.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года.