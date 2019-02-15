Матери полицейской из Николаевской области необходима помощь в сборе средств на лечение опухоли

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В Николаевской области женщина нуждается в помощь в лечении опухоли головного мозга.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, мать инспектора сектора мониторинга Очаковского ОП ГУНП в Николаевской области капитана полиции Юлии Казанли 64-летняя Валентина Друзь находится на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении больницы скорой помощи с диагнозом «опухоль головного мозга в правой теменно-затылочной области» и нуждается в срочной операции.

Отмечается, что операция стоит 3 тысячи евро, а у семьи таких средств нет. Они просят небезразличных людей о помощи.

Контактное лицо: Казанли Юлия Валерьевна - дочь (0971925178)

Номер карты ПриватБанка - 5168 7573 8556 5215 (Казанли Юлия Валерьевна)

Людмила Жерновская

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