«Приватбанк» выиграл суд у России за потерю имущества в результате аннексии Крыма

В пятницу, 15 февраля, Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу «Приватбанка» в деле против Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований «Приватбанка» против Российской Федерации, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы «Приватбанка» в Крыму», - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, «Приватбанк» имеет право на возмещение за такую ​​экспроприацию в полном объеме.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате «Приватбанку» за незаконные действия Российской Федерации на следующем этапе арбитражного разбирательства.

«Приватбанк стремится получить возмещение в размере более 1 млрд долларов», - заявили в пресс-службе.

Отметим, в ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже принял решение в пользу государственного «Ощадбанка» о компенсации ущерба, нанесенного в результате аннексии Крыма Российской Федерацией. Сумма возмещения составляет 1,3 миллиарда долларов плюс проценты.

В мае 2018 года арбитраж в Гааге вынес первое, прецедентное решение о присуждении компенсации - 159 млн долларов в пользу 18 компаний, связанных с группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

НАК «Нафтогаз Украины» и 6 компаний, входящих в группу «Нафтогаза», подали в суд, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, иск о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму. Сумма иска составляет 7 млрд долларов.

Согласно расчетам старшего научного сотрудника Евразийского центра «Атлантического совета» Андерса Аслунда украинская экономика потеряла почти 100 миллиардов долларов из-за оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.

Напомним, 22 ноября нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Лондонский суд отказался от дела Приватбанка против Коломойского, а счета олигарха могут разморозить. Позже эту информацию подтвердили в ПриватБанке.

Также у Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов и обязал ПриватБанк заплатить $7,5 миллионов судебных издержек

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Отметим, что у Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита.

Также напомним, что после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.