Экс-владелец сети супермаркетов построит на Николаевщине солнечную электростанцию – он взял кредит у международных банков

В Николаевской области будет построена солнечная станция мощностью 57,6 МВт. Проект финансируется ЕБРР и Черноморским банком торговли и развития.

Об этом сообщает «Лига.net».

Оба кредитора финансируют строительство солнечной электростанции с параллельными займами по 19,1 миллиона евро, которые будут предоставлены ЕБРР и ЧБТР специально созданной проектной компании ООО «Ингулец Энерго-2». После завершения строительства новая станция будет вырабатывать не менее 65 тысяч МВтч возобновляемой энергии в год и поможет сократить ежегодные выбросы углекислого газа примерно на 40 тысяч тонн.

Инвестиции осуществляются в рамках программы ЕБРР по предоставлению кредита «Устойчивая энергетика III» (USELF III) на сумму 250 миллионов евро.

Как пишет «Интерфакс-Украина», согласно данным Госреестра юридических лиц, конечным бенефициаром «Ингулец-Энерго-2» является экс-совладелец гипермаркетов «Караван» Сергей Хрипков.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,1 миллиарда евро в рамках 418 проектов.

Международный банк развития ЧБТР создан в 1998 году Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдавией, Румынией, Россией, Турцией и Украиной для содействия экономическому развитию стран-членов и региональному сотрудничеству.

Напомним, ранее сообщалось, что норвежская компания построит на Николаевщине солнечную электростанцию стоимостью 180 миллионов евро.