Президент США подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине почти на $700 миллионов

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 миллионов долларов.

Пакет включает «Закон относительно ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год». Смета помощи Украине по этому Закону увеличена и утверждена в объеме $445,7 миллионов долларов», – говорится в сообщении.

«Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составляет почти 695,7 млн долларов США», — сообщают дипломаты.

Указанная сумма, как ожидается, будет потрачена на военно-техническую поддержку Украины.

Кроме того, бюджет предусматривает 1,37 миллиардов долларов на строительство стены на границе США с Мексикой. На реализацию этого проекта требуется 5,7 миллиардов долларов, но Конгресс так и не пришел по данному вопросу к согласию с президентом.

Напомним, что Госдеп США хочет дать Украине $10 миллионов на развитие ВМС.