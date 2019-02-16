В Украине с 1 марта вырастут пенсии на 17-20%, - премьер-министр

Вице-премьер Павел Розенко сообщил, что в Украине с 1 марта увеличиться размер пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Он напомнил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.

«Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан», - заявляет Розенко.

Он напомнил, что последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года.

«Но нужно вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий», - указал он.

По словам вице-премьера, в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.

Напомним, что Кабмин перед выборами Президента запустил автоматическую индексацию пенсий.