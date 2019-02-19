АМКУ обязал Николаевский горсовет отказаться от договоренностей с Visa об оплате проезда с помощью валидаторов

Николаевское областное территориальное отделение АМКУ обязало Николаевский городской совет отказаться от антиконкурентных договоренностей с Visa по организации системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте Николаева и провести конкурсный отбор на заключение соответствующего договора.

Об этом свидетельствует решение отделения от 12 февраля, пишут Наші Гроші.

Напомним, что 1 июня 2018 года Николаевский горсовет и «Николаевэлектротранс» подписали меморандум с компанией Visa о введении электронного билета.

Документом предусматривалось право «Виза Украина» в дальнейшем привлекать к подписанию обязательных договоров те субъекты хозяйствования, которые общество сочтет подходящими на выполнение действий, предусмотренных Меморандумом. Пилотный проект в рамках документа должен состоять во внедрении функционала безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Николаева, в частности, из-за приема бесконтактных банковских карт на валидаторах.

ООО «Виза Украина» является лицом, аффилированным с платежной организацией Visa International Service Association (США). Компания представляет карточную платежную систему Visa для проведения безналичных расчетов.

Со стороны Visa ожидали: Предоставление экспертной помощи;

Привлечение к участию в пилотном проекте партнерских организаций;

Определение инвестиций, которые могут понадобиться для внедрения пилотного проекта и тому подобное.

Меморандумом также утверждена обязанность Николаевского городского совета не вступать без предварительного согласования с «Виза Украина» в переговоры с прямыми конкурентами компании и не заключать с ними какие-либо сделки.

Николаевское территориальное отделение Антимонопольного комитета проанализировало положение Меморандума, придя к выводу, что документ, несмотря на предоставление преимуществ одному из участников рынка, может нести антиконкурентный эффект. Так как аналогичную деятельность на территории Украины осуществляют также другие платежные организации, отметили антимонопольщики, в частности, Mastercard International Incorporated (США, платежная система «MasterCard»), с представительством в Украине Мastеrcard Euroре SA, национальная платежная система «Украинское платежное пространство» (оперируется Национальным банком Украины).

Николаевский горсовет в ответ на предостережения местного отделения АМКУ сообщил, что свободен в выборе контрагента, а также в заключении договора и определении его условий. Дополнительно в мэрии отметили, что по состоянию на 3 сентября стороны не совершали никаких действий по внедрению положений Меморандума - в то время происходила разработка проектов решений по внедрению системы.

Городской совет не привел каких-либо обоснованных причин и оснований для сотрудничества с «Виза Украина». В свою очередь Николаевское ОТО резюмировало, что старт реализации пилотного проекта состоялся без надлежащего предварительного информирования всех его потенциальных участников.

Также выяснилось, что 12 июня 2018 КП «Николаевэлектротранс» заключил договор с Николаевским областным управлением ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» на эквайринговое обслуживание системы в течение года с возможностью пролонгации. По условиям договора, банк должен обеспечивать перечисление средств от операций на счет коммунального предприятия. Правда, в октябре упомянутый договор был расторгнут.

В итоге отделение признало действия Николаевского горсовета антиконкурентными и обязало в конкурентный способ отобрать субъекты хозяйствования для организации системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте Николаева. На исполнение решения антимонопольщики дали горсовету два месяца.

Напомним, что ранее в мэрии случайно узнали о договоре «Николаевэлектротранса» с ПриватБанком на покупку валидаторов – ситуацией уже занялся АМКУ.

Также сообщалось, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко считает, что заявление экс-начальника управления транспорта Олега Манушевича о том, что в ноябре в электротранспорте появятся валидаторы, было «непродуманное или преждевременное». В частности он отметил, что процедура получения этих валидаторов была не совсем законной.

В январе 2019 года в Николаеве исполком утвердил новые правила для электротранспорта – оплатить проезд можно будет через валидатор.