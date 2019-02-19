«Лучшие курорты мира и часы за 120 тысяч долларов»: СМИ показали роскошную жизнь жены прокурора-антикоррупционера

У прокурора отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генпрокуратуры Руслана Биловара, нашли неофициальные траты, которые он не внес в декларацию, благодаря Instagram его жены Ирины Биловар.

Об этом говорится в программе «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Так, по данным журналистов, Биловар задекларировал только покупку дорогих автомобилей. Но благодаря тому, что его жена активно ведет Instagram, удалось получить более детальную информацию о том, как живет семья чиновника.

На одной из фотографий Ирины автор расследования увидел часы бренда «Graff Butterfly», цена которых - 120 тысяч долларов США. Однако, расходы на покупку дорогих аксессуаров прокурор никогда не декларировал.

На другом фото, жена прокурора уже в других часах - бренд «Rolex». Такой в Украине можно купить на пол миллиона гривен. Сумочка Valentino – 1,2 тысяч евро. Chanel – две тысячи евро. Другая того же бренда – три тысячи евро. Louis Vuitton – 2,5 тысяч евро.

В перерывах между покупками сумочек Ирина отдыхает в пятизвездочном отеле в Турции. Там она была за два года семь раз. Неделя там стоит примерно 100 тысяч гривен. Выходит, что сумма отдыха у жены прокурора – 700 тысяч гривен.

Но, это не все в 2015 году отдых в Греции, неделя – 70 тысяч гривен. Через две недели – новый отпуск на Мальдивах. Пятизвездочный отель – недельный тур – 300 тысяч гривен. Еще через две недели Ирина поехала в Европу, в Диснейленд, от 10 тысяч за три дня. Потом был Париж, три дня в отеле у Собора парижской богоматери – 12 тысяч гривен за три дня пребывания. Далее – Милан – 20 тысяч гривен за два дня. Дубаи, снова Милан, Египет и так далее.

«На этой фотографии Ирина Биловар фотографируется возле автомобиля «Audi Q7» 2017 стоимостью в полтора миллиона гривен. Ирина пишет в соцсетях, что ездит на «Audi» на работу. Однако в декларации ее мужа-прокурора пользования или владения этим автомобилем не указано. Авто такой же марки зарегистрировано на предприятие мамы-прокурора Людмилы Биловар», - говорится в сообщении.

Всего за три года, по подсчетам журналистов, семья прокурора потратила на отдых 1 миллиона 720 тысяч гривен. А с учетом часов, аксессуаров и незадекларованного авто расходы составили почти 8 миллионов гривен.

В 2015 году Руслан Биловар внес в свою электронный декларацию почти восемь с половиной миллионов гривен наличных средств. Однако несмотря на дальнейшие расходы, зафиксированные на фото его жены, в дальнейшем его состояние не уменьшились, а выросли. Уже в 2017 году прокурор декларирует более 10 миллионов гривен сбережений.

«Теоретически, рост наличных средств прокурора можно было бы объяснить бизнесом родителей. В разное время они основали несколько компаний: «Карпаты ЛТД», «Закарпаттякурортминводы» и юридическая фирма «Биловар и Ко». Но, по данным Bihus.Info, эти фирмы семьи Биловар за пять последних лет официально заработали лишь 2,8 миллиона гривен. В период с 2015 по 2017 мама прокурора официально подарила сыну только миллион гривен»? - отметил журналист.

Напомним, киевские экс-судьи и жена начальника Генштаба Муженко приватизировали элитные служебные квартиры.