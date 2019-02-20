В 2018 году Нацбанк Украины утилизировал 663 миллиона изношенных банкнот

В 2018 году Национальный банк Украины утилизировал 663 миллиона банкнот на 47,42 миллиарда гривен.

Об этом сообщает «Лига.net».

Это меньше по количеству на 16,7% и по сумме на 6,2% чем в 2017 году (795,7 миллиона банкнот на 50 миллиардов 576,7 миллиона гривен). Изъятые из обращения Нацбанком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению. Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях НБУ и Центральном хранилище.

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно. Измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Нацбанка заключены соответствующие договоры.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк выпустит в широкий оборот монеты номиналом пять гривен.