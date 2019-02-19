Исполком горсовета Николаева не будет больше принимать подомовые тарифы – теперь их будут утверждать ЖЭКи

Исполнительный комитет Николаевского городского совета отныне не будет участвовать в формировании тарифов на обслуживание многоквартирных домов для ЖЭКов. Теперь, ЖЭКи посовещавшись с жителями домов могут сами принимать обоснованные тарифы.

Об этом стало известно во вторник, 19 февраля, в ходе заседания круглого стола по вопросам тарифной политики для управляющих компаний и ЖЭКов, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В первую очередь, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что ЖЭКи сами пришли к горвласти с просьбой повышения тарифов, так как текущие тарифы не рентабельны. К тому же он отметил, что согласно изменениям в законодательстве исполнительная власть не участвует в принятии тарифов в сфере ЖКХ.

Юрий Степанец — Законодательство изменилось, по сути городские власти уже не могут влиять на политику формирования этой выплаты. Мы уже не должны принимать тариф, выносить его на исполком, голосовать за них. Сейчас этот рынок отпущен в свободное плавание. Любой может создать управляющую компанию или ОСМД, уже совместно с жильцами определять, какой тариф необходим по этому дому на обслуживание, какие услуги будут оказаны. Вы уже знаете, что сейчас мы дали право всем ЖЭКам управлять домами как управляющие компании, внесли изменения в уставы всех ЖЭКов. Также на рынке у нас уже есть ряд частных компаний, есть частные ЖЭКи. Поэтому, если ЖЭКи видят, что тариф экономически не обоснован, то вы имеете право быть управляющими компаниями, идите в массы, идите в народ, - проинформировал чиновник.

Глава общественного совета по ЖКХ Александр Юлевич отметил, что предполагаемые тарифы члены совета не видели и не обсуждали. При этом при первом рассмотрении, он уже нашел некоторые нарушения.

— Эти тарифы выполнены с нарушением 190 приказа Министерства жилищного хозяйства и он зарегистрирован в Минюсте, то есть касается всех форм собственности. При первом рассмотрении этих тарифов видно, что то что положено разделить по этому приказу электрику. То есть человек должен понимать, за что он платит: за электроэнергию - раз, за текущий ремонт – два, и за обслуживание в квартплате – три. На сегодня в тарифах все это собрано вместе и выведено в тарифах «итого». Это является нарушением. Жилец должен понимать, за, что конкретно он платит, - отметил Юлевич.

Александр Юлевич (справа) В частности, он добавил, что от имени общественного совета было направлено письмо мэру Александру Сенкевичу с просьбой, приостановить принятие новых тарифов на обслуживание ЖЭКов, так как это является преждевременной мерой. Потому что, весной Департамент ЖКХ собирается проводить еще один конкурс на обслуживание многоквартирных домов, и в связи с этим пару месяцев можно подождать, чтобы люди не переплачивали в пустую. К тому же, Юлевич напомнил, что согласно закону о предоставлении жилищных услуг с мая исполнительные службы теряют монополию на утверждение тарифов.

— Торопить сейчас события, я считаю, смысла нет. Зачем? Принимать на два месяца тарифы, будоражить людей, пенсии не приведены в порядок, и догрузить их тарифами, это не правильно, - подытожил Юлевич.

Александр Репин (справа)

Директор ЖЭКа «Центральный-1» Сергей Герасименко подтвердил слова Степанца о том, что ЖЭКи сами вышли с просьбой повысить тарифы на предоставляемые услуги.

— Есть такой момент – привязка наших тарифов к минимальной заработной плате. В тарифе она составляет от 45 до 50%. Если вся страна с 1 января перешла на новые зарплаты, то работники предприятия ЖКХ, которые привязаны к тарифу, этого не почувствовали. В январе, я лично, своим дворникам заплатил 4 тысячи 100 гривен, то я в феврале, я смотрю, нужно их уговаривать, чтобы они сокращались в день на какой-то час. Я уж не говорю о слесарях и других работниках, - отметил директор ЖЭКа.

В частности он акцентировал внимание на том, что оттягивать момент увеличения тарифов нельзя, так как ЖЭКи попросту могут лишиться сотрудников.

— Мы 9 лет оттягивали предыдущие тарифы, в 2017 году, когда обсуждали, стоял вопрос, что автоматически пересчитывать их при изменении заработной платы, но опять все заговорилось, и опять.., - заявил Герасименко.

Депутат Николаевского горсовета от фракции «Самопомощь» Федор Панченко считает правильным решение о том, что ЖЭКи стали управляющими компаниями и могут сами утверждать тариф на обслуживание домов, учитывая пожелание самих жильцов.

— Если продавец убедил, что его товар или услуга стоит этих денег, то согласившись на это люди могут подписать с ним любой тариф, какой они посчитают нужным. На наш взгляд, это самая честная из возможных систем. Я считаю, что это отличная система, когда ЖЭКи напрямую будут общаться со своими клиентами, - отметил Панченко.

Его коллега, депутат от фракции «Наш край» Сергей Карцев в свою очередь признал прошлую ошибку депутатов горсовета, а именно о том, что ранее они убрали из подомового тарифа текущий ремонт. При этом он добавил, что в тоже время тариф, в который входит текущий ремонт, нужно рассчитывать в зависимости от возможностей горожан.

Федор Панченко Сергей Карцев Сергей Кантор

Напомним, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич анонсировал поднятие тарифа для ЖЭКов до уровня тарифов управляющей компании «Місто для людей Миколаїв».

Ранее, Александр Сенкевич сообщил, что сейчас ЖЭКи подняли свои тарифы до уровня МДЛМ, включили туда текущий ремонт и теперь особых различий в оплате нет.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Как известно, 19 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение о создании временной комиссии, которая проверит законность действий замдиректора департамента ЖКХ Александра Репина в ходе конкурсной комиссии по назначению управляющей компании. В частности в этом решении значится, что на время проверки Репина отстранят.

Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома.

Позже 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого. Позже суд оставил «без движения» иск горсовета на результаты конкурса, в котором победила компания «Місто для людей — Миколаїв». После чего члены исполкома в телефонном режиме голосовали за доработанный проект решения, однако голосов не хватило.

При этом, во второй раз спустя неделю голосов опять же не хватило.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.

Ранее управление аппарата Николаевского горсовета обратилось к силовикам, чтобы те проверили итоги конкурса на управляющую компанию.

Отметим, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании, когда ЖКП «Південь» подал иск по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов в Николаеве.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета поддержали обращение в суд для обжалования результатов конкурса по назначению фирмы «Місто для людей Миколаїв»управителем многоквартирных домов города Николаева. Также депутату Сергею Исакову предоставили доверенность от имени Николаевского горсовета представлять их в суде любой юрисдикции.

При этом Николаевский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение сессии Николаевского городского совета, которым временно отстранили от должности замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Репина.

14 января, Николаевский окружной административный суд признал противоправным бездействие мэра Александра Сенкевича относительного того, что он не выполнил решение городского совета о выдаче доверенности депутату Сергею Исакову для обжалования в суде победы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе по управлению многоквартирными домами.

К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич не признает решение Антимонопольного комитета Украины касательно признания незаконной победы «Місто для людей - Миколаїв» на конкурсе по управляющей компании. В частности он отметил, что данное решение можно отменить через суд.

Напомним, что 16 января 2017 года, исполнительный комитет Николаевского городского совета своим решением увеличил подомовые тарифы за содержание домов и сооружений. После чего, две фракции Николаевского горсовета, «Наш край» и «Оппозиционный блок», выразились против повышения тарифов на коммунальные услуги. Фракции «БПП» и «Самопомощи» не определились со своей позицией по решению исполкома.

Тогда же нардеп Ильюк призвал депутатов Николаевского горсовета отменить повышение подомовых тарифов.

В итоге после митингов ЖЭКов и жителей города, 9 февраля депутатский корпус горсовета решение исполкома единогласно отменил.