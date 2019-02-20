Нардеп от президентской партии купил вертолетную площадку Януковича и оформил её на свою мать

Народный депутат Максим Ефимов от «Блока Петра Порошенко» признал причастность своего окружения к покупке фирмы, владеющей КВЦ «Парковый», который известен как «вертолетная площадка Януковича».

Об этом сообщает «Лига».

«Я считаю этот проект интересным и перспективным. В то же время, как народный депутат я не имею права заниматься коммерческой деятельностью и, естественно, не буду этого делать. Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова», - пояснил депутат.

По словам Ефимова, после решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ. Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом Ефимов хочет доверить «международной компании с хорошей репутацией».

Максим Ефимов Напомним, что 6 февраля Голосеевский райсуд Киева обязал вернуть «Парковый» бывшему владельцу – компании Амадеус Ко. С августа 2018 года им управляло Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА) и Центр организации дорожного движения. Но 24 января 2019 года Хозсуд Киева по иску Амадеус Ко запретил им управлять КВЦ.

За тот период, пока площадкой управляло КП Центр организации дорожного движения, Киев заработал 900 тысяч гривен, согласно официальной информации от АРМА. Амадеус Ко на момент президентства Виктора Януковича принадлежала Александру Хомяку и британской Fineroad Business LLP, связанной с окружением беглого экс-президента.

КВЦ «Парковый» открыли в 2012 году. Янукович планировал использовать площадку, чтобы добираться на вертолете из Межигорья. В 2014 году Генпрокуратура начала расследование в отношении Амадеус Ко о растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением.

Напомним, еще в мае 2018 года журналисты опубликовали расследование, как Ефимов связан с этой вертолетной площадкой и бизнес-центром под ней.