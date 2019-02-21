В Ирландии сорвали рекордный джек-пот «EuroMillions» - €175 миллионов

В Ирландии сорвали рекордный джек-пот «EuroMillions» на сумму более 175 миллионов евро (152 миллиона фунтов).

Об этом сообщает «ВВС News».

Отмечается, что где был куплен билет пока неизвестно, как и имя победителя. Мириам Донохо, представитель Национальной лотереи, заявила, что организация не сможет раскрыть местонахождение магазина в течение нескольких дней.

«Это такая большая победа, это будет огромным шоком для владельца билета», - сказала она.

Она добавила, что предыдущим крупнейшим победителем в Ирландии была Долорес Макнамара из Лимерика, которая выиграла 115 миллионов евро в 2005 году.

В январе пара из Северной Ирландии выиграла джекпот EuroMillions 115 млн фунтов стерлингов. Это была четвертая по величине победа EuroMillions в Великобритании и самая большая в Северной Ирландии.

Напомним, в Великобритании обладатель лотерейного билета выиграл £115 миллионов.