Льготная растаможка автомобилей на еврономерах заканчивается 22 февраля и ее не продлят, - Минфин

Период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50% решили не продолжать, завершив его 22 февраля.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, передает «Укринформ».

- Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе, - сказал чиновник.

Напомним, 8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении второй законопроект из пакета законов о «евробляхах» - относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на «евробляхах» в режиме транзита.