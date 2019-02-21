«Совок бессмертный»: В Виннице военизированными танцами школьников почтили память героев Небесной сотни

В Виннице военизированными танцами школьников почтили память героев Небесной сотни, что вызвало бурное возмущения в соцсетях.

Об этом в Facebook написала волонтер из Винницы Таиса Гайда, опубликовав фото мероприятия.

«Сейчас мне прилетит, но то как в Виннице «отмечают» дни расстрела Небесной сотни, крепко напоминает мне такие же мероприятия «чествования памяти» в «Рашке». Боже, Боже, до чего мы дошли, то совок бессмертный «Красные гвоздики» от чиновников, стихи и сценические танцы и оркестр. И заметьте, точно как в совке, вожди впереди, позади массовка…сделали Майдана советское шоу», — написала волонтер.

«Я бы на месте винницких вождей после такого лютого зашквара с танцами, шароварами и оркестром на дне памяти расстрела Небесной сотни уволила бы весь департамент культуры как совковый пережиток. Но они же не уволят, потому что они сами, наверное, еще в шкафчиках дома бережно хранят свой первый пионерский галстук и «звездочку октябрёнка». Подозреваю, что они даже сейчас не понимают в чем же зашквар?» – добавила она потом.

Напомним, как в Крыму школьников массово вывели на парад в поддержку оккупационных властей РФ.